Центр Києва залило окропом

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Вівторок, 13 листопада 2018, 17:30

У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою.

Про це 13 листопада повідомляє Київ.Оперативний у Facebook.

"Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю", - зазначили в групі.

В яму впала машина марки Dacia Logan. Очевидці розповіли, що люди встигли вибратися з автівки.

Утворився автомобільний затор.

Наразі рух транспорту по вулиці повністю перекрито.

Прорив тепломережі стався біля будинку по вул. Шота Руставелі, 40/10 стався. Вулицю залило гарячою водою.

Користувачі у Facebook публікують фото і відео з місця події.

 

 
 
 
 

Українська правда
Теми: теплокомуненерго вода Київ
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