Центр Києва залило окропом
Вівторок, 13 листопада 2018, 16:30
У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою.
Про це 13 листопада повідомляє Київ.Оперативний у Facebook.
"Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю", - зазначили в групі.
У яму впала машина марки Dacia Logan. Очевидці розповіли, що люди встигли вибратися з автівки.
Утворився автомобільний затор.
Наразі рух транспорту по вулиці повністю перекрито.
Прорив тепломережі стався біля будинку по вул. Шота Руставелі, 40/10. Вулицю залило гарячою водою.
Користувачі у Facebook публікують фото і відео з місця події.
Українська правда