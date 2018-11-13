Центр Києва залило окропом

У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою.

Про це 13 листопада повідомляє Київ.Оперативний у Facebook.

"Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю", - зазначили в групі.

В яму впала машина марки Dacia Logan. Очевидці розповіли, що люди встигли вибратися з автівки.

Утворився автомобільний затор.

Наразі рух транспорту по вулиці повністю перекрито.

Прорив тепломережі стався біля будинку по вул. Шота Руставелі, 40/10 стався. Вулицю залило гарячою водою.

Користувачі у Facebook публікують фото і відео з місця події.