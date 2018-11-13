Центр Киева залило кипятком
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Вторник, 13 ноября 2018, 17:30
В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой.
Об этом 13 ноября сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю", - отметили в группе.
В яму упала машина марки Dacia Logan. Очевидцы рассказали, что люди успели выбраться из автомобиля.
Образовался автомобильный затор.
Сейчас движение транспорта по улице полностью перекрыто.
Прорыв теплосети произошел у дома по ул. Шота Руставели, 40/10 произошел. Улицу залило горячей водой.
Пользователи в Facebook публикуют фото и видео с места происшествия.
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