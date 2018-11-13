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Центр Киева залило кипятком

Вторник, 13 ноября 2018, 16:30
Центр Киева залило кипятком

В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой.

Об этом 13 ноября сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю", - отметили в группе.

В яму упала машина марки Dacia Logan. Очевидцы рассказали, что люди успели выбраться из автомобиля.

Образовался автомобильный затор.

Сейчас движение транспорта по улице полностью перекрыто.

Прорыв теплосети произошел у дома по ул. Шота Руставели, 40/10. Улицу залило горячей водой.

Пользователи в Facebook публикуют фото и видео с места происшествия.

 

 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: теплокоммунэнерговодаКиев
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