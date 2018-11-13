Центр Киева залило кипятком

В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой.

Об этом 13 ноября сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю", - отметили в группе.

В яму упала машина марки Dacia Logan. Очевидцы рассказали, что люди успели выбраться из автомобиля.

Образовался автомобильный затор.

Сейчас движение транспорта по улице полностью перекрыто.

Прорыв теплосети произошел у дома по ул. Шота Руставели, 40/10 произошел. Улицу залило горячей водой.

Пользователи в Facebook публикуют фото и видео с места происшествия.