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Семеро українців незаконно ремонтували військові літаки в Африці – СБУ

Вівторок, 13 листопада 2018, 17:11

Контррозвідники Служби безпеки викрили сімох фахівців оборонно-промислового комплексу на незаконному наданні послуг із ремонту військової техніки за кордоном.

Про це повідомляє прес-центр СБУ 13 листопада.

Оперативники спецслужби встановили, що власник столичної комерційної структури та бізнесу від імені своєї закордонної фірми уклав договір з посадовцями військово-повітряних сил однієї з африканських країн на проведення ремонту та техобслуговування військово-транспортних літаків.

До виконання нелегальних робіт ділок залучив діючих та колишніх фахівців одного з вітчизняних державних підприємств.

Для виїзду за кордон вони оформили відпустки за власний рахунок та прибули до іноземної країни для ремонту повітряних суден без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали сімох "заробітчан" у зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення до України. 

Під час огляду багажу та ручної поклажі фігурантів справи правоохоронці виявили технічну документацію для обслуговування літаків та зарубіжні контракти на проведення ремонту військової техніки.

Також виявили запрошення, на підставі яких були оформлені візи, фото- і відеоматеріали відзняті під час виконання ремонтних робіт на іноземній базі військово-повітряних сил та гроші.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину.

Українська правда
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