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Семеро украинцев незаконно ремонтировали военные самолеты в Африке - СБУ

Вторник, 13 ноября 2018, 17:11

Контрразведчики СБУ разоблачили семерых специалистов оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за рубежом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ 13 ноября.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса от имени своей зарубежной фирмы заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий.

Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в за границу для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники.

Также обнаружили приглашение, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Украинская правда
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