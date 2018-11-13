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У Києві горіла 25-поверхівка. З будинку врятували 15 осіб

Вівторок, 13 листопада 2018, 17:23

У Києві горів 25-поверховий будинок на Оболоні.

Про це у вівторок повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (у вівторок – ред.) о 15:23 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на проспекті Героїв Сталінграду, 2-д. У двадцятип'ятиповерховому житловому будинку загорівся електрокабель. Загальна площа загорання сягала 130 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники заявили, що о 16:55 пожежу було локалізовано, а о 17:20 ліквідовано.

"Врятовано пятнадцять осіб, з них п`ятеро дітей. На свіже повітря виведено 60 осіб. До гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки ДСНС", - повідомили рятувальники.

У мережі свідки події виклали відео, як горів будинок.

Українська правда
Теми: Київпожежа
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