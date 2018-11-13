В Киеве горела 25-этажка. Из дома спасли 15 человек
Вторник, 13 ноября 2018, 17:23
В Киеве горел 25-этажный дом на Оболони.
Об этом во вторник сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
"Сегодня (во вторник - ред.) в 15:23 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 2-д. В двадцатипятиэтажном жилом доме загорелся электрокабель. Общая площадь возгорания достигала 130 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Спасатели заявили, что в 16:55 пожар был локализован, а в 17:20 ликвидирован.
"Спасены пятнадцать человек, из них пятеро детей. На свежий воздух выведено 60 человек. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 17 единиц техники ГСЧС", - сообщили спасатели.
В сети свидетели происшествия выложили видео пожара в многоэтажке.
Украинская правда