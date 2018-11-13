В Киеве горела 25-этажка. Из дома спасли 15 человек

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Вторник, 13 ноября 2018, 18:23

В Киеве горел 25-этажный дом на Оболони.

Об этом во вторник сообщает ДСНС на своей странице в Facebook.

"Сегодня (во вторник - ред.) в 15:23 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 2-д. В двадцатипятиэтажном жилом доме загорелся электрокабель. Общая площадь возгорания достигала 130 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Спасатели заявили, что в 16:55 пожар был локализован, а в 17:20 ликвидирован.

"Спасены пятнадцать человек, из них пятеро детей. На свежий воздух выведено 60 человек. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 17 единиц техники ДСНС", - сообщили спасатели.

В сети свидетели происшествия преподавали видео горения дома.

Украинская правда
Темы: Киев пожар
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