В Киеве горела 25-этажка. Из дома спасли 15 человек

В Киеве горел 25-этажный дом на Оболони.

Об этом во вторник сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"Сегодня (во вторник - ред.) в 15:23 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 2-д. В двадцатипятиэтажном жилом доме загорелся электрокабель. Общая площадь возгорания достигала 130 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Спасатели заявили, что в 16:55 пожар был локализован, а в 17:20 ликвидирован.

"Спасены пятнадцать человек, из них пятеро детей. На свежий воздух выведено 60 человек. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 17 единиц техники ГСЧС", - сообщили спасатели.

В сети свидетели происшествия выложили видео пожара в многоэтажке.