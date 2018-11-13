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Москва погрожує бойкотувати форум в Давосі

Вівторок, 13 листопада 2018, 23:32

Російські держслужбовці і компанії з державною участю можуть відмовитися від відвідування Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у швейцарському Давосі.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в італійському Палермо, де проходила міжнародна конференція з врегулювання ситуації в Лівії, пише DW.

Москва піде на такий крок, якщо умови участі для ряду великих російських бізнесменів не будуть змінені, підкреслив Медведєв.

Раніше Financial Times повідомляла, що організатори щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі не запросили на захід трьох російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США.

За даними джерел, фактично відсторонені від участі в заході голова ВТБ Андрій Костін, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг і співвласник Rusal Олег Дерипаска.

Костін, Дерипаска і Вексельберг з квітня перебувають у "чорному списку" Вашингтона - їм заборонено вести справи з громадянами США. Крім цього, усі їх активи на території Сполучених Штатів були заморожені.

Всесвітній економічний форум пройде в Давосі з 22 по 25 січня 2019 року.

Теми: РосіяШвейцаріясанкції
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