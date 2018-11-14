Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США пригрозили вжити заходів для зупинки "Північного потоку-2"

Середа, 14 листопада 2018, 03:16

Вашингтон не вичерпав способи тиску для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд, пише DW.

"Ми ще не застосували всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити даний проект", - зазначив він.

Сондленд висловив надію, що "опозиція проекту здійсить відповідний вплив".

Але якщо це не вдасться, то у Дональда Трампа ще "багато-багато інших інструментів", додав він, відмовившись конкретизувати, про що йде мова.

У той же день канцлер ФРН Ангела Меркель під час свого виступу перед Європарламентом виступила на захист проекту "Північний потік-2".

Вона підкреслила, що газ з Росії потрібен як перехідна сировина в боротьбі зі зміною клімату - "особливо в такій країні, як Німеччина, яка не збирається використовувати атомну енергію".

Меркель одночасно підкреслила, що вона докладає зусиль, щоб Україна не перестала бути країною транзиту газу.

Представники адміністрації США неодноразово виступали проти "Північного потоку-2", за яким газ повинен безпосередньо поставлятися з Росії в Німеччину поряд з вже існуючим газопроводом "Північний потік". Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Теми: газНімеччинаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
газ
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: