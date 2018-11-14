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США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"

Среда, 14 ноября 2018, 03:16

Вашингтон не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд, пишет DW.

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил он.

Сондленд выразил надежду, что "оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие".

Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще "много-много других инструментов", добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта "Северный поток-2".

Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата - "особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию".

Меркель одновременно подчеркнула, что она прилагает усилия, чтобы Украина не перестала быть страной транзита газа.

Представители администрации США неоднократно выступали против "Северного потока-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию наряду с уже существующим газопроводом "Северный поток". Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Темы: газГерманияРосcияСША
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