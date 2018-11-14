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Земан про скандал із "вивезенням до Криму" сина прем’єра: Виглядає як змова

Середа, 14 листопада 2018, 08:08

Президент Чехії Мілош Земан називає інформацію про можливе вивезення сина прем’єра Андрея Бабіша до анексованого Росією Криму змовою, яка не може загрожувати уряду.

Про це він сказав 13 листопада чеському телеканалу "Нова", передає "Радіо Свобода".

"Це все мені виглядає як глибока змова", – сказав Земан.

Чеський президент оголосив, що на 19 листопада в нього запланована зустріч із Бабішем – і він розпитає його про факти, а до того не може коментувати справи.

При цьому він порадив, щоб прем’єру "не здали нерви".

У Чехії розгорівся скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz. За словами сина, минулого року його силою вивезли до Криму, щоб не дати можливості свідчити проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Чеський прем’єр Андрей Бабіш заперечує те, що його сина вивозили за межі Чехії силою і наголошує, що він є "психічнохворим".

Андрей Бабіш-молодший, який тепер живе у Швейцарії, визнав, що проходив лікування у психіатричних закладах раніше. Він також заявив, що підписав документи, змісту яких не розумів.

У поліції Чехії 13 листопада повідомили, що проводять перевірку інформації видання Seznam.cz, а раніше не мали підстав порушувати справу про викрадення.

Шість опозиційних партій Чехії, до яких входять 92 депутати, подали заяву про висловлення недовіри уряду Бабіша. Щоб проголосувати за недовіру, потрібні голоси від 101 депутата.

Слухання цієї справи у парламенті Чехії заплановано на четвер, 15 листопада.

Теми: ЧехіяКрим
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