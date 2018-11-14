Земан о скандале с "вывозом в Крым" сына премьера: Выглядит как сговор

Президент Чехии Милош Земан называет информацию о возможном вывозе сына премьера Андрея Бабиша в аннексированный Россией Крым сговором, который не может угрожать правительству.

Об этом он сказал 13 ноября чешскому телеканалу "Новая", передает "Радио Свобода".

"Это все мне выглядит как глубокий сговор", – сказал Земан.

Чешский президент объявил, что на 19 ноября у него запланирована встреча с Бабишем – и он расспросит его о фактах, а до того не может комментировать дело.

При этом он посоветовал, чтоб у премьера "не сдали нервы".

В Чехии разгорелся скандал после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего изданию Seznam.cz. По словам сына, в прошлом году его силой вывезли в Крым, чтобы не дать возможности свидетельствовать против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза.

Чешский премьер Андрей Бабиш отрицает то, что его сына вывозили за пределы Чехии силой, и отмечает, что он "психически болен".

Андрей Бабиш-младший, который теперь живет в Швейцарии, признал, что проходил лечение в психиатрических заведениях раньше. Он также заявил, что подписал документы, содержания которых не понимал.

В полиции Чехии 13 ноября сообщили, что проводят проверку информации издания Seznam.cz, а раньше не было оснований возбуждать дело о похищении.

Шесть оппозиционных партий Чехии, в которые входят 92 депутата, подали заявление о выражении недоверия правительству Бабиша. Чтобы проголосовать за недоверие, нужны голоса 101 депутата.

Слушание этого дела в парламенте Чехии запланировано на четверг, 15 ноября.