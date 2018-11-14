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"Газпром" відповів на погрози США: "Північний потік-2" добудуємо

Середа, 14 листопада 2018, 08:29

Глава "Газпрому" Олексій Міллер впевнений, що проект "Північний потік - 2" буде реалізований, незважаючи на наміри США зірвати будівництво.

Про це він заявив кореспонденту видання "Коммерсант".

У вівторок посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2", який ще більше узалежнює Європу від російського газу.

"Ну ви ж все самі бачите: 200 кілометрів вже побудували. І інше добудуємо", - сказав Міллер.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда

Теми: ГазпромРосія
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