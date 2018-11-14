"Газпром" ответил на угрозы США: "Северный поток-2" достроим

1356 просмотров
Среда, 14 ноября 2018, 09:29

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Об этом он заявил корреспонденту издания "Коммерсант".

Во вторник посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", который еще больше делает зависимой Европу от российского газа.

"Ну вы же все сами видите: 200 километров уже построили. И другое достроим", - сказал Миллер.

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда

Темы: Газпром Росcия
powered by lun.ua
По теме
Overtime: главные экономические события дня 12 ноября 2018, 23:07
Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" 12 ноября 2018, 10:29
Швейцарский суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 платить "Газпрому" 10 ноября 2018, 06:46
Все новости
Главные новости
Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ
На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружили беспилотник
Активисты заявили о новой попытке в Раде ограничить свободу слова
Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП
Все новости
репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

Образование

Как и для чего нужно говорить с ребенком о порно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів