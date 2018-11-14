Синоптики прогнозують морозець і місцями мокрий сніг

У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

15 листопада у більшості областей без опадів, на Закарпатті дощ, у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій та Донецькій областях – сніг з дощем.

На заході країни вночі +2+4, вдень до +2…+7, на півночі вночі та вдень від -1 до +1, у центрі та на півдні вночі від 0 до +2, вдень до +4, на сході прогнозують невеликий мороз – вночі до -6, вдень від 0 до +2.

У Києві хмарно з проясненням, вночі та вдень близько 0. Опадів синоптики не прогнозують.

16 листопада на більшості територій України хмарно з проясненням, без опадів. У Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях – мокрий сніг, у Криму – дощі.

На заході країни вночі +2..+4, вдень до +8, на півночі, північному сході, сході вночі до -4…-8, вдень від 0 до +2, у центрі вночі -2..-4, вдень до +2, на півдні вночі та вдень близько 0.

У Києві 16 листопада хмарно з проясненням, без опадів. Вночі до -6, вдень близько 0.