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Синоптики прогнозують морозець і місцями мокрий сніг

Середа, 14 листопада 2018, 10:07

У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.  

15 листопада у більшості областей без опадів, на Закарпатті дощ, у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій та Донецькій областях – сніг з дощем.

На заході країни вночі +2+4, вдень до +2…+7, на півночі вночі та вдень від -1 до +1, у центрі та на півдні вночі від 0 до +2, вдень до +4, на сході прогнозують невеликий мороз – вночі до -6, вдень від 0 до +2.  

У Києві хмарно з проясненням, вночі та вдень близько 0. Опадів синоптики не прогнозують. 

 

16 листопада на більшості територій України хмарно з проясненням, без опадів. У Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях – мокрий сніг, у Криму – дощі.

На заході країни вночі +2..+4, вдень до +8, на півночі, північному сході, сході вночі до -4…-8, вдень від 0 до +2, у центрі вночі -2..-4, вдень до +2, на півдні вночі та вдень близько 0.

У Києві 16 листопада хмарно з проясненням, без опадів. Вночі до -6, вдень близько 0. 

 

Українська правда

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Теми: погода
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