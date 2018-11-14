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Синоптики прогнозируют мороз и местами мокрый снег

Среда, 14 ноября 2018, 10:07

В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

15 ноября в большинстве областей без осадков, на Закарпатье дождь, в Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Донецкой областях – снег с дождем.

На западе страны ночью +2 +4, днем ​​до +2...+7, на севере ночью и днем ​​от -1 до +1, в центре и на юге ночью от 0 до +2, днем ​​до +4, на востоке прогнозируют небольшой мороз – ночью до -6, днем ​​от 0 до +2.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью и днем ​​около 0. Осадков синоптики не прогнозируют. 

 

16 ноября на большей части Украины облачно с прояснениями, без осадков. В Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях – мокрый снег, в Крыму – дожди.

На западе страны ночью +2... +4, днем ​​до +8, на севере, северо-востоке, востоке ночью до -4... -8, днем ​​от 0 до +2, в центре ночью -2...- 4, днем ​​до 2, на юге ночью и днем ​​около 0.

В Киеве 16 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до -6, днем ​​около 0. 

 

Украинская правда
Темы: погода
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