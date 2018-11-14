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Конфлікт із Пашинським: поліція повідомила Хімікусу про підозру – адвокат

Середа, 14 листопада 2018, 10:32

Поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Про це в Facebook повідомляє його адвокат Марина Паринова.

"Майже через 2 роки після сумнозвісної ​​новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В'ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру: хуліганив, мовляв, нападав на нардепа, що проїжджав повз у мерседесі, від чого нардеп сильно постраждав", - пише вона.

За словами Паринової, поліція вручила підозру "тихцем рано вранці без адвоката", приїхавши додому до Хімікуса.

"Що характерно, нанесення вогнепального перелому беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не спричинило ніяких наслідків, сидить у парламенті і приймає нам закони", - нарікає адвокат.

31 грудня 2016 року в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом.

В ході конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотне.

Українська правда

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Теми: Пашинськийскандал
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