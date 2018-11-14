Конфликт с Пашинским: полиция сообщила Химикусу о подозрении – адвокат

Полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Об этом в Facebook сообщает его адвокат Марина Паринова.

"Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу полиция вручила подозрение: хулиганил мол, нападал на нардепа проезжавшего мимо в мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал", – пишет она.

По словам Париновой, полиция вручила подозрение "тихонечко рано утром без адвоката", приехав домой к Химикусу.

"Что характерно, нанесение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы", – сетует адвокат.

31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом.

В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.