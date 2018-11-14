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"Швидкі" з п’яними водіями виїхали на місце ДТП у Миколаєві

Середа, 14 листопада 2018, 11:07

У Миколаєві в ніч на 14 листопада поліція виявила одразу двох водіїв швидкої допомоги, які приїхали за викликом на ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє "Укрінформ", відео інциденту розмістив у Youtube Police control 

"Я посварився з дружиною, отож і випив перед роботою", – сказав один із водіїв, у крові котрого виявлено 1,9 проміле алкоголю.

Другий водій, у якого алкотестер виявив 0,64 проміле алкоголю, що втричі перевищує допустиму норму, ніяк не пояснив свого вчинку.

Обидві "швидкі" приїхали на місце ДТП і надавали допомогу постраждалим, у тому числі і в транспортуванні до лікарні.

Патрульна поліція, яка супроводжувала карету "швидкої", помітила неадекватні дії водія швидкої на дорозі – і вирішила перевірити його на стан сп’яніння. А оскільки обидві "швидкі" виїхали з однієї бази, то перевірили і другого водія.

Обласна держадміністрація терміново збирає нараду через цей інцидент.

Як повідомили "Укрінформу" у прес-службі Нацполіції області, водіїв притягнули до адміністративної відповідальності. Кримінальних проваджень щодо них немає.

Теми: Миколаїв
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