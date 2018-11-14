"Скорые" с пьяными водителями выехали на место ДТП в Николаеве

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Среда, 14 ноября 2018, 12:07

В Николаеве в ночь на 14 ноября полиция обнаружила сразу двух водителей скорой помощи, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Укринформ", видео инцидента разместил в Youtube Police control

"Я поссорился с женой, вот и выпил перед работой", – сказал один из водителей, в крови которого обнаружено 1,9 промилле алкоголя.

Второй водитель, у которого алкотестер показал 0,64 промилле алкоголя, что в три раза превышает допустимую норму, никак не объяснил своего поступка.

Обе "скорые" приехали на место ДТП и оказывали помощь пострадавшим, в том числе и в транспортировке в больницу.

Патрульная полиция, которая сопровождала кареты "скорой", заметила неадекватные действия водителя скорой на дороге – и решила проверить его на состояние опьянения. А поскольку обе "скорые" выехали с одной базы, то проверили и второго водителя.

Областная госадминистрация срочно собирает совещание из-за этого инцидента.

Как сообщили "Укринформу" в пресс-службе Нацполиции области, водители привлечены к административной ответственности. Уголовных производств в отношении них нет.

Темы: Николаев
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