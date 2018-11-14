Грабіжник ювелірного магазину застрелив охоронця в Бахмуті

У Бахмуті Донецької області скоєно збройний напад на ювелірну крамницю.

Про це повідомив у вівторок Відділ комунікації поліції Донецької області.

Під час злочину нальотчик застрелив 38-річного охоронця.

"Близько 16.40 до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин. Зловмисник вбив працівника закладу та втік, заволодівши коштовностями", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.4 ст. 187 "Розбійний напад" та ч.1 ст.115 "Умисне вбивство".

Наразі триває розшук підозрюваного.