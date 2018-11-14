Грабитель ювелирного магазина застрелил охранника в Бахмуте

В Бахмуте Донецкой области совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин.

Об этом сообщил во вторник Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Во время преступления налетчик застрелил 38-летнего охранника.

"Около 16.40 в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ювелирный магазин. Злоумышленник убил работника заведения и скрылся, завладев драгоценностями", - говорится в сообщении.

Указывается, что полицейские начали досудебное расследование по ч.4 ст. 187 "Разбойное нападение" и ч.1 ст.115 "Умышленное убийство".

Сейчас продолжается розыск подозреваемого.