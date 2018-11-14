Грабитель ювелирного магазина застрелил охранника в Бахмуте
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Среда, 14 ноября 2018, 12:32
В Бахмуте Донецкой области совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин.
Об этом сообщил во вторник Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Во время преступления налетчик застрелил 38-летнего охранника.
"Около 16.40 в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ювелирный магазин. Злоумышленник убил работника заведения и скрылся, завладев драгоценностями", - говорится в сообщении.
Указывается, что полицейские начали досудебное расследование по ч.4 ст. 187 "Разбойное нападение" и ч.1 ст.115 "Умышленное убийство".
Сейчас продолжается розыск подозреваемого.
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