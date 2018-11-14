Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грабитель ювелирного магазина застрелил охранника в Бахмуте

Среда, 14 ноября 2018, 11:32

В Бахмуте Донецкой области совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин.

Об этом сообщил во вторник Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Во время преступления налетчик застрелил 38-летнего охранника.

"Около 16.40 в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ювелирный магазин. Злоумышленник убил работника заведения и скрылся, завладев драгоценностями", - говорится в сообщении.

Указывается, что полицейские начали досудебное расследование по ч.4 ст. 187 "Разбойное нападение" и ч.1 ст.115 "Умышленное убийство".

Сейчас продолжается розыск подозреваемого.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
криминал
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: