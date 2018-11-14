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Майже 8 років проведе в колонії 22-річний чоловік за спробу диверсії

Середа, 14 листопада 2018, 12:06

Сім із половиною років проведе у колонії житель Рівненської області за вчинення державної зради та намагання підірвати стратегічний об’єкт.

Про це повідомляє у середу прес-служба прокуратури Рівненщини.

Зазначається, що набрав законної сили вирок Костопільського районного суду Рівненської області від 9 жовтня, яким засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі жителя міста Вараш за вчинення  кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 КК України (диверсія).

У суді прокурор довів, що 22-річний чоловік збирав і передавав представникам спецслужб країни-агресора деталізовану інформацію  про особливості захисту діяльності одного із стратегічно важливих об’єктів Рівненської області.

Також у травні 2018 року зловмисник намагався вчинити диверсію – підірвати електроопору. Однак співробітникам органів безпеки вдалося запобігти вибуху, а закладений біля підніжжя електроопори вибуховий пристрій  – вилучити.

Зазначається, що під час досудового розслідування та у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі.

Він співпрацював із слідством, сприяв у розкритті злочину та дав ґрунтовні покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Українська правда
Теми: тероризмРівненська область
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