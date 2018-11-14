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Почти 8 лет проведет в колонии 22-летний мужчина за попытку диверсии

Среда, 14 ноября 2018, 12:06

Семь с половиной лет проведет в колонии житель Ровенской области за совершение государственной измены и попытки взорвать стратегический объект.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Отмечается, что вступившим в законную силу приговор Костопольского районного суда Ровенской области от 9 октября, которым приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы житель города Вараш за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 УК Украины (диверсия).

В суде прокурор доказал, что 22-летний мужчина собирал и передавал представителям спецслужб страны-агрессора детализированную информацию об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов Ровенской области.

Также в мае 2018 года злоумышленник пытался совершить диверсию – взорвать электроопору. Однако сотрудникам органов безопасности удалось предотвратить взрыв, а заложенное у подножия электроопоры взрывное устройство – изъять.

Отмечается, что во время досудебного расследования и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Он сотрудничал со следствием, содействовал в раскрытии преступления и дал обстоятельные показания относительно обстоятельств совершения уголовного преступления.

Украинская правда
Темы: терроризмРовенская область
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