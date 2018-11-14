На Богуслаєва склали 2 протоколи, бо пізно показав придбане у "Мотор Січі"

Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду два протоколи щодо народного депутата Вячеслава Богуслаєва за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Як повідомляє НАЗК, Богуслаєв несвоєчасно повідомив про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19485000 грн, а також рухомого майна вартістю 4518000 грн.

Це адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

"Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається у 10-денний строк з моменту набуття права власності", – наголошує НАЗК.

Зазначимо, що 22 вересня 2017 року Богуслаєв задекларував, що 20 липня придбав у АТ "Мотор Січ" будівлю з побутовими будівлями та спорудами на 2036,8 кв м у Запоріжжі (за 19 485 000 грн) і колекцію експонатів та макетів мотоціклів, літаків, двигунів, вітрини, стелажі, меблі, оргтехніка тощо (463 одиниці за 4 518 000 грн).

Богуслаєв є президентом і генеральним конструктором "Мотор Січ".

У березні 2017 року він задекларував 30 000 000 грн доходу від відчуження нерухомого майна, джерелом якого було це АТ.

Між тим, НАЗК також направило до суду 10 протоколів через несвоєчасне подання декларацій (ч. 1 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення) щодо інших осіб.

Зокрема, несвоєчасно без поважних причин декларації подали депутати Чернігівської та Фастівської міськрад, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернігівської міської ради та колишній перший заступник голови Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації.

Також такої помилки припустилися працівники Вищого адміністративного суду України, Державної аудиторської служби України, Одеської місцевої прокуратури № 4, Головного управління ДФС у Києві та Одеської митниці ДФС.

НАЗК зазначає, що з січня до жовтня спрямувало до суду 300 адмінпротоколів щодо порушення вимог статті 172-6 КУпАП: 150 – за несвоєчасне подання е-декларацій, 135 – за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, 15 – за декларування недостовірної інформації.