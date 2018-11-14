На Богуслаева составили 2 протокола: поздно показал приобретенное у "Мотор Сичи"

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола в отношении народного депутата Вячеслава Богуслаева за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии

Как сообщает НАПК, Богуслаев несвоевременно сообщил о приобретени недвижимого имущества стоимостью 19485000 грн, а также движимого имущества стоимостью 4518000 грн.

Это административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП.

"Для каждого случая получения дохода или приобретение имущества отдельное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования подается в 10-дневный срок с момента приобретения права собственности", – отмечает НАПК.

Отметим, что 22 сентября 2017 года Богуслаев задекларировал, что 20 июля приобрел у АО "Мотор Сич" здание с бытовыми зданиями и сооружениями на 2036,8 кв м в Запорожье (за 19 485 000 грн) и коллекцию экспонатов и макетов мотоциклов, самолетов, двигателей, витрины, стеллажи, мебель, оргтехнику и т.д (463 единицы за 4 518 000 грн).

Богуслаев является президентом и генеральным конструктором "Мотор Сич".

В марте 2017 года он задекларировал 30 000 000 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, источником которого было это АО.

Между тем, НАПК также направило в суд 10 протоколов за несвоевременное представление деклараций (ч. 1 ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях) в отношении других лиц.

В частности, несвоевременно без уважительных причин декларации подали депутаты Черниговского и Фастовского горсоветов, заместитель городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Черниговского горсовета и бывший первый заместитель главы Переяслав-Хмельницкой районной госадминистрации.

Также такую ошибку допустили работники Высшего административного суда Украины, Государственной аудиторской службы Украины, Одесской местной прокуратуры № 4, Главного управления ГФС в Киеве и Одесской таможни ГФС.

НПК отмечает, что с января по октябрь направило в суд 300 админпротоколов о нарушении требований статьи 172-6 КУоАП: 150 – за несвоевременное представление е-деклараций, 135 – за несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, 15 – за декларирование недостоверной информации.