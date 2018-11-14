Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На столичній Оболоні в машині підірвався чоловік

Середа, 14 листопада 2018, 13:24

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка на столичній Оболоні.

Про це повідомляє у середу прес-служба поліції Києва.

Тіло потерпілого в салоні іномарки виявив перехожий, який відразу викликав на вулицю Богатирську правоохоронців.

Правоохоронці виявили біля затоки автомобіль, у якому був мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. У салоні машини вибухотехніки виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув.

Після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

Правоохоронці встановили також особу загиблого, це – уродженець Сумщини, 1979 р.н. За даними правоохоронців, чоловік мешкав у Києві, займався сантехнічними роботами і, зі слів рідних, вів замкнутий спосіб життя.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Зазначається, що в ході розслідування перевірять і інші можливі версії цієї трагічної події.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: