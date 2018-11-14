На столичній Оболоні в машині підірвався чоловік

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка на столичній Оболоні.

Про це повідомляє у середу прес-служба поліції Києва.

Тіло потерпілого в салоні іномарки виявив перехожий, який відразу викликав на вулицю Богатирську правоохоронців.

Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому знаходився мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. У салоні машини вибухотехніки виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув.

Після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

Правоохоронці встановили також особу загиблого, це – уродженець Сумщини, 1979 р.н. За даними правоохоронців, чоловік мешкав у Києві, займався сантехнічними роботами і, зі слів рідних, вів замкнутий спосіб життя.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Зазначається, що в ході розслідування перевірять і інші можливі версії цієї трагічної події.