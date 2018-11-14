На столичной Оболони в машине подорвался мужчина

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Среда, 14 ноября 2018, 14:24

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на столичной Оболони.

Об этом сообщает в среду пресс-служба полиции Киева.

Тело потерпевшего в салоне иномарки обнаружил прохожий, который сразу вызвал на улицу Богатырскую правоохранителей.

Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. В салоне машины взрывотехники обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства.

После проведения тщательного осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Правоохранители установили также личность погибшего, это - уроженец Сумщины, 1979 г.р. По данным правоохранителей, мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Отмечается, что в ходе расследования проверят и другие возможные версии этого трагического события.

Украинская правда
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