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В ООС перевірили готовність військової авіації до штурму

Середа, 14 листопада 2018, 13:33

Керівництво Операції Об'єднаних сил перевірило готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

Відповідний наказ дав Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що у ході перевірки відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників.

У Міноборони повідомляють, що всі вказані цілі були умовно знищені, а результати перевірки оцінені на "відмінно".

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