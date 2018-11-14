В ООС перевірили готовність військової авіації до штурму

893 перегляди
Середа, 14 листопада 2018, 14:33

Керівництво Операції Об'єднаних сил перевірило готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

Відповідний наказ дав Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що у ході перевірки відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників.

У Міноборони повідомляють, що всі вказані цілі були умовно знищені, а результати перевірки оцінені на "відмінно".

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Варфоломій пояснив, чому Українській церкві дають автокефалію
Кількість ДТП через сніг у Києві сягнула вже майже 300
"Звертайтесь до Семочка": Розвідка не каже, скільки заробив скандальний керівник
На український ринок виходить найбільший конкурент Mastercard і Visa
Усі новини
Досвід

Як ейчар з Макіївки проміняла персонал на вовну

психологія

9 способів, якими ви можете бісити своїх колег і цього не усвідомлювати