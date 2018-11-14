В ООС перевірили готовність військової авіації до штурму

Керівництво Операції Об'єднаних сил перевірило готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

Відповідний наказ дав Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що у ході перевірки відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників.

У Міноборони повідомляють, що всі вказані цілі були умовно знищені, а результати перевірки оцінені на "відмінно".