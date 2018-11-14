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В ООС проверили готовность военной авиации к штурму

Среда, 14 ноября 2018, 13:33

Руководство Операции Объединенных сил проверило готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

Соответствующий приказ дал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что в ходе проверки отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказаниям передовых авианаводчиков.

В Минобороны сообщают, что все указанные цели были условно уничтожены, а результаты проверки оценены на "отлично".

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