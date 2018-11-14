Вивести з тіні: Кабмін пропонує нововведення щодо зарплат і податків

Кабінет міністрів схвалив проект закону Міністерства соціальної політики про детінізацію зарплат, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду на 10 млрд грн.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вносимо пропозицію удосконалити законодавство з нарахування єдиного соціального внеску, яке може збільшити надходження до 10 мільярдів гривень до Пенсійного фонду протягом календарного року. Ми пропонуємо збільшити максимальну базу нарахування величини ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат, тобто до суми 104325 гривень", – сказав він.

"Пропонується встановити регресивну шкалу розміру сплати ЄСВ з розміру зарплати, яка перевищує максимальну величину, що стимулюватиме до легалізації заробітних плат. Ставка ЄСВ на ту суму зарплати, яка перевищує максимальну базу оподаткування, зменшуватиметься до 5% на суму, що перевищує 270 розмірів мінімальних зарплат", – розповів Рева.

Крім того, пропонується ввести на підприємствах диференціацію зарплат залежно від кваліфікації робітників, а керівникам підприємств встановлювати зарплату у розмірі не менше двох мінімальних.

Також буде посилена відповідальність за ухилення від сплати ЄСВ.

Рева розповів, чому назріла необхідність внести такі зміни до законодавства:

"Заробітна плата майже 4 мільйонів працівників не перевищує 4 тисячі гривень. Загальна сума їхніх зарплат у вересні становила 11,7 мільярди гривень. При цьому всього 51 тисяча робітників отримали загалом 6,7 мільярди гривень. Їхня середня зарплата становить 131 тисячу гривень".

"Люди з низькою заробітною платою заплатили соціальний внесок з усієї заробітної плати, а 51 тисяча не самих бідних громадян заплатили ЄСВ лише з 40% свого заробітку. Очевидно, у цьому є перекіс", – зазначив міністр.

Він пояснив, що у схемі сплати ЄСВ є дві проблеми: коли зарплата низька, але отримана легально – йдеться про соціальну справедливість щодо сплати ЄСВ з усієї суми заробітку; інша ситуація з тінізацією зарплати з метою ухиляння від сплати.

Рева нагадав, що у 2016 році знизили на 40% ставку ЄСВ з 38-ми до 22% для зменшення навантаження на роботодавців і збільшення можливостей для підвищення зарплат працівникам.

"Меншої ставки у країнах з подібним демографічним навантаженням у світі немає. Але 75% підприємств в Україні демонструють заробітну плату до 4 тисяч гривень. Це виключно приватний сектор економіки. Більшість таких підприємств не мають диференціації оплати…", – сказав він.

За даними Пенсійного фонду, 84 тисяч керівників підприємств отримують зарплати на рівні мінімальної (у Києві таких понад 20 тисяч осіб).

"У грудні 2016 року таких керівників, які нараховували собі мінімальну заробітну плату, було 48 тисяч. Тобто, їхня кількість зросла вдвічі", – сказав Рева.

"Існують схеми ухилення від сплати єдиного соціального внеску, а це мільярди коштів, які не доотримує Пенсійний фонд і громадяни", – дорікнув він.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також сказав, що не вірить, що директори фірм у Києві можуть отримувати 3 тисячі гривень зарплати.