Вывести из тени: Кабмин предлагает нововведения по зарплатам и налогам

Кабинет министров одобрил проект закона Министерства социальной политики о детенизации зарплат, что позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд на 10 млрд грн.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства, сообщает "Укринформ".

"Мы вносим предложение усовершенствовать законодательство по начислению единого социального взноса, которое может увеличить поступления в 10 миллиардов гривен в Пенсионный фонд в течение календарного года. Мы предлагаем увеличить максимальную базу начисления величины ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат, то есть к сумме 104325 гривен", – сказал он.

"Предлагается установить регрессивную шкалу размера уплаты ЕСВ с размера зарплаты, превышающей максимальную величину, стимулировать к легализации заработных плат. Ставка ЕСВ на ту сумму зарплаты, которая превышает максимальную базу, будет уменьшаться до 5% на сумму, превышающую 270 размеров минимальных зарплат", – рассказал Рева.

Кроме того, предлагается ввести на предприятиях дифференциацию зарплат в зависимости от квалификации рабочих, а руководителям предприятий устанавливать зарплату в размере не менее двух минимальных.

Также будет усилена ответственность за уклонение от уплаты ЕСВ.

Рева рассказал, почему назрела необходимость внести такие изменения в законодательство:

"Заработная плата почти 4 миллионов работников не превышает 4 тысяч гривен. Общая сумма их зарплат в сентябре составила 11,7 миллиарда гривен. При этом всего 51 000 рабочих получили в общей сложности 6,7 миллиарда гривен. Их средняя зарплата составляет 131 тысячу гривен".

"Люди с низкой заработной платой заплатили социальный взнос со всей заработной платы, а 51 тысяча не самых бедных граждан заплатили ЕСВ только 40% своего заработка. Очевидно, в этом есть перекос", – отметил министр.

Он пояснил, что в схеме уплаты ЕСВ на сегодняшний день есть две проблемы: когда зарплата низкая, но полученная легально – речь идет о социальной справедливости в уплате ЕСВ со всей суммы заработка; другая ситуация с тенизацией зарплаты с целью уклонения от уплаты.

Рев напомнил, что в 2016 году снизили на 40% ставку ЕСВ с 38-ми до 22% для уменьшения нагрузки на работодателей и увеличения возможностей для повышения зарплат работникам.

"Меньшей ставки в странах с подобной демографической нагрузкой в ​​мире нет. Но 75% предприятий в Украине демонстрируют заработную плату до 4 тысяч гривен. Это исключительно частный сектор экономики. Большинство таких предприятий не имеют дифференциации оплаты ...", – сказал он.

По данным Пенсионного фонда, 84 тысяч руководителей предприятий получают зарплаты на уровне минимальной (в Киеве таких более 20 тысяч человек).

"В декабря 2016 года таких руководителей, которые начисляли себе минимальную заработную плату, было 48 тысяч. То есть, их количество возросло вдвое", – сказал Рева.

"Существуют схемы уклонения от уплаты единого социального взноса, а это миллиарды средств, которые недополучает Пенсионный фонд и граждане", – упрекнул он.

Премьер-министр Владимир Гройсман также сказал, что не верит, что директора фирм в Киеве могут получать 3 тысячи гривен зарплаты.