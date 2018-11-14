У Харкові почалися проблеми з опаленням і водою

Протягом доби в Харкові тимчасово без опалення залишаться 132 житлових будинки, частина будинків залишиться також без гарячої води.

Про це повідомили в прес-службі КП "Харківські теплові мережі", пише місцеве видання Newsroom.

За даними комунальників, до 21:00 середи буде йти ремонт ділянки тепломагістралі на вулиці Єсеніна.

У зв'язку з цим подача опалення та гарячої води тимчасово припинена в 59 будинках, трьох школах, дитячому садку та лікарні.

Крім того, 15 листопада "Харківські тепломережі" планують усунути дефект на магістралі, розташованої в Немишлянському районі.

Там без тепла тимчасово залишаться 73 житлових будинки (в 21 з них не буде також гарячої води) і школа.

Також 14 листопада в Харкові частина міста залишилася без води. У КП "Харківводоканал" заявили, що це пов'язано з ремонтними роботами на водопровідних мережах.

12 листопада в Харкові погодили підвищення тарифів на опалення і гарячу воду на 16-18%.