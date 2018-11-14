В Харькове начались проблемы с отоплением и водой

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Среда, 14 ноября 2018, 15:43

В течение суток в Харькове временно без отопления останутся 132 жилых дома, часть домов останется также без горячей воды.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети", пишет местное издание Newsroom.

По данным коммунальщиков, до 21:00 среды будет идти ремонт участка тепломагистрали на улице Есенина.

В связи с этим подача отопления и горячей воды временно прекращена в 59 домах, трех школах, детском саду и больнице.

Все объекты находятся на проспекте Науки, а также улицах Есенина, Отакара Яроша и 23 августа.

Кроме того, 15 ноября "Харьковские теплосети" планируют устранить дефект на магистрали, расположенной в Немышлянском районе.

Там без тепла временно останутся 73 жилых дома (в 21 из них не будет также горячей воды) и школа.

Также 14 ноября в Харькове часть города осталась без воды. В КП "Харьковводоканал" заявили, что  это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

12 ноября в Харькове согласовали повышение тарифов на отопление и горячую воду на 16-18%. 

Украинская правда
Темы: Харьков вода отопление
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