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У "Народному фронті" сказали, коли визначаться з кандидатом у президенти

Середа, 14 листопада 2018, 15:08

Питання щодо формату участі "Народного фронту" у наступних президентських виборах буде вирішуватися у січні 2019 року на партійному з’їзді.

Про це повідомив голова фракції Максим Бурбак, передає прес-служба партії.

Він зазначив, що питання участі кандидата від "Народного фронту" поки не вирішене.

"Багатьох збурила нинішня інформаційна кампанія "Народного фронту". Вважаю, що наша кампанія – це одна з форм звіту політичної партії про роботу", - сказав Бурбак.

Нардеп вважає, що партія, до якої він належить, виконала всі пункти передвиборчої програми і всі обіцянки.

Він додав, що, зокрема, "відмова від російського газу, порятунок країни від дефолту тощо – результати діяльності уряду Арсенія Яценюка".

Бурбак  також заявив, що першочерговим завданням фракції наразі є ухвалення закону про державний статус української мови, "щоб це питання не стало фактором передвиборчої кампанії" та інше.

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Теми: виборипрезидентНародний фронт
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