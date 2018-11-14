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В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

Среда, 14 ноября 2018, 15:08

Вопрос о формате участия "Народного фронта" в следующих президентских выборах будет решаться в январе 2019 года на партийном съезде.

Об этом сообщил председатель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба партии.

Он отметил, что вопрос участия кандидата от "Народного фронта" пока не решен.

"Многих возмутила нынешняя информационная кампания "Народного фронта". Считаю, что наша кампания - это одна из форм отчета политической партии о работе", - сказал Бурбак.

Нардеп считает, что партия, к которой он принадлежит, выполнила все пункты предвыборной программы и все обещания.

Он добавил, что, в частности, "отказ от российского газа, спасение страны от дефолта и т.д. - результаты деятельности правительства Арсения Яценюка".

Бурбак также заявил, что первоочередной задачей фракции сейчас является принятие закона о государственном статусе украинского языка, "чтобы этот вопрос не стал фактором предвыборной кампании" и прочее.

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Темы: виборыпрезидентНародный фронт
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