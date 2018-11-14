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Міноборони дало квартиру засудженому за катастрофу Іл-76 генералу

Середа, 14 листопада 2018, 15:17
Міноборони дало квартиру засудженому за катастрофу Іл-76 генералу

Київське квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони виділило квартиру у столиці засудженому через авіакатастрофу Іл-76МД генералу Віктору Назарову.

Про це повідомили "Українській правді" у відповідь на інформаційний запит.

"У 2017 році було прийнято рішення про забезпечення генерала-майора В.Назарова службовою житловою площею у місті Київ", - заявили в Міноборони.

В подальшому квартиру вилучили з числа службових та надали для постійного проживання сім’ї генерала.

Зазначається, що військовослужбовець перебував на квартирному обліку ЗСУ і "має право на забезпечення житлом для постійного проживання".

Згідно зі змінами до щорічної декларації Назарова, квартиру на 60,7 квадратних метрів він отримав у липні 2018 року.

14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року Назарова засудили до 7 років ув’язнення. При цьому суд не позбавив його військового звання.

Генерал подав апеляцію на вирок суду. Наразі він виконує свої службові обов'язки.

7 листопада 2018 року Вища рада правосуддя залишила без розгляду скаргу Назарова та суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталію Самоткан, яка оголосила йому вирок.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборони
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