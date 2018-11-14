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Минобороны дало квартиру осужденному за катастрофу Ил-76 генералу

Среда, 14 ноября 2018, 15:17
Минобороны дало квартиру осужденному за катастрофу Ил-76 генералу

Киевское квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны выделило квартиру в столице осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову.

Об этом сообщили "Украинской правде" в ответ на информационный запрос.

"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - заявили в Минобороны.

В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания".

Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.

14 июня 2014 над Луганской областью боевики поразили Ил-76МД с переносного зенитно-ракетного комплекса - самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 Назарова приговорили к 7 годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания.

Генерал подал апелляцию на приговор суда. Сейчас он выполняет свои служебные обязанности.

7 ноября 2018 Высший совет правосудия оставил без рассмотрения жалобу Назарова на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан, которая объявила ему приговор.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Минобороны
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