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П'яних водіїв "швидкої" звільнили

Середа, 14 листопада 2018, 15:32

Двох водіїв швидкої допомоги Миколаївського обласного центру меддопомоги та медицини катастроф, які приїхали за викликом на ДТП у стані алкогольного сп’яніння, звільнили з роботи.

Про це заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко 14 листопада на нараді, яка була присвячена цій події, повідомляє "Укрінформ".

"По-перше, ці люди звільнені. По-друге, головний лікар однозначно отримає догану, а керівництво управління охорони здоров’я – останнє попередження... Людина, яка приїжджає за кермом на виклик, де сталося ДТП, не менш відповідальна, ніж та, яка в цей час рятує життя", – сказав Шевченко.

Він також зазначив, що дасть доручення управлінню охорони здоров’я та керівникам медичних закладів взяти під особисту відповідальність усіх, хто працює у їхніх закладах.

Головний лікар обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов уточнив, що водіїв звільнили "за статтею".

"Зі свого боку можу сказати, що дійсно ми максимально посилимо роботу. Це можуть бути певні точкові нічні рейди на виявлення вживання алкоголю як серед водіїв, так і серед медичних працівників", – додав він.

Як повідомлялось, у Миколаєві вночі 14 листопада поліція виявила одразу двох водіїв швидкої допомоги, які приїхали за викликом на ДТП у стані алкогольного сп’яніння. В одного з водіїв у крові виявили 1,9 проміле алкоголю, у другого – 0,64.

Теми: Миколаїв
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