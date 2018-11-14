Пьяные водители "скорой" уволены

Двух водителей скорой помощи Николаевского областного центра медпомощи и медицины катастроф, приехавших по вызову на ДТП в состоянии алкогольного опьянения, уволили с работы.

Об этом заявил зампредседателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко 14 ноября на совещании, которое было посвящено этому событию, сообщает "Укринформ".

"Во-первых, эти люди уволены. Во-вторых, главный врач однозначно получит выговор, а руководство управления здравоохранения – последнее предупреждение... Человек, который приезжает за рулем на вызов, где произошло ДТП, не менее ответственен, чем тот, кто в это время спасает жизни", – сказал Шевченко.

Он также отметил, что даст поручение управлению здравоохранения и руководителям медицинских учреждений взять под личную ответственность всех, кто работает в их заведениях.

Главный врач областного центра медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Самойлов уточнил, что водителей уволили "по статье".

"Со своей стороны могу сказать, что действительно мы максимально усилим работу. Это могут быть определенные точечные ночные рейды на выявление употребления алкоголя как среди водителей, так и среди медицинских работников", – добавил он.

Как сообщалось, в Николаеве ночью 14 ноября полиция обнаружила сразу двух водителей скорой помощи, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии алкогольного опьянения. У одного из водителей в крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя, у второго - 0,64.