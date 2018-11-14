В Україні судитимуть високопосадовця російської армії

Головна військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника командуючого військами Південного військового округу Збройних Сил Росії.

Про це повідомляє сайт Генпрокуратури.

Відзначається, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно високопосадовця російської армії закінчили.

"13.11.2018 обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду для здійснення спеціального судового розгляду", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 та 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

Досудове розслідування встановило, що вказаний високопосадовець ЗС РФ у лютому-березні 2014 року, перебуваючи у Криму, брав участь у вчиненні умисних дій для зміни меж території та державного кордону України, сприяв безперешкодному вторгненню російських військ на півострів для його окупації, підбурював військовослужбовців України до вчинення державної зради тощо.

"Обвинувачений оголошений у розшук, судом надано дозвіл на його затримання та доставку в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.