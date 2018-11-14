В Украине будут судить чиновника российской армии

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил России.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Отмечается, что специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении чиновника российской армии закончили.

"13.11.2018 обвинительный акт в отношении него направлен в суд для осуществления специального судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

Досудебное расследование установило, что указанный чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь в Крыму, участвовал в совершении умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины, способствовал беспрепятственному вторжению российских войск на полуостров для его оккупации, подстрекал военнослужащих Украины к совершению государственной измены и тому подобное.

"Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.