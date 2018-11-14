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За розслідування про майно і паспорти Семочко тягне журналістів до суду

Середа, 14 листопада 2018, 16:24

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно та російські паспорти його родини.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Як свідчить інформація на державному порталі Судова влада, слухатися справа буде в Голосіївському райсуді Києва. Суддею, згідно з авторозподілом, призначена Олександра Колдіна.

Семочко подав позов до автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучого програми "Наші Гроші" Дениса Бігуса, а також  ПрАТ "ТРК Люкс" – тобто 24 каналу, котрий транслює програму.

Це позов про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування начебто недостовірної інформації. Яку саме інформацію Семочко хоче спростувати – поки що невідомо, зазначають журналісти.

На думку юристів проекту Bihus.Info, позов Семочка може бути розцінений як спроба тиску на журналістів, оскільки наразі інформація, викладена в журналістському розслідуванні, перевіряється в рамках двох кримінальних проваджень – НАБУ і СБУ.

Семочко подав позов до журналістів, не дочекавшись результатів офіційних розслідувань цих органів.

Як повідомлялося, в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідалося про колишнього високопосадовця СБУ, а нині першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Зокрема йшлося про те, як Семочко, на чолі економічної контррозвідки СБУ, втручався у закупівлі ліків для діалізу, що спричинило зупинку закупівель і нестачу препаратів.

Журналістам, попри засекречену декларацію, вдалося вирахувати родину чиновника і виявити, що за останні три роки її члени скупили три маєтки в Козині загальною вартістю близько 8 млн дол., що не корелює з  офіційними доходами родини.

Окрім того, виявилося, що родина новоспеченого розвідника має російські паспорти і часто буває на території анексованого Криму.

Після виходу в ефір журналістського розслідування НАБУ зареєструвало провадження за підозрою Семочка в можливому незаконному збагаченні, а СБУ відповідно – за підозрою у можливій держзраді.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУЗМІскандалсуд
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