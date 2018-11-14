За расследование об имуществе и паспортах Семочко тянет журналистов в суд

182 просмотра
Среда, 14 ноября 2018, 17:24

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд на авторов расследования об имуществе и российских паспортах его семьи.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Как свидетельствует информация на государственном портале Судебная власть, слушаться дело будет в Голосеевском райсуде Киева. Судьей, согласно автораспределению, назначена Александра Колдина.

Семочко подал иск к автору расследования "Разведка по почкам" Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші Гроші" Денису Бигусу, а также ЧАО "ТРК Люкс" - то есть 24 каналу, который транслировал программу.

Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации. Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть – пока неизвестно, отмечают журналисты.

По мнению юристов проекта Bihus.Info, иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов, поскольку сейчас информация, изложенная в журналистском расследовании, проверяется в рамках двух уголовных производств – НАБУ и СБУ.

Семочко подал иск к журналистам, не дождавшись результатов официальных расследований этих органов.

Как сообщалось, в расследовании программы "Наші Гроші" рассказывалось о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглавы Службы внешней разведки Сергее Семочко.

В частности речь шла о том, как Семочко, во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупку лекарств для диализа, что повлекло остановку закупок и недостаток препаратов.

Журналистам, несмотря на засекреченную декларацию, удалось также вычислить семью чиновника и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три имения в Козине общей стоимостью около 8 млн долл., что не коррелирует с официальными доходами семьи.

Кроме того, оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.

После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производство по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ соответственно – по подозрению в возможной госизмене.

Темы: СБУ СМИ скандал суд
powered by lun.ua
По теме
СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании 14 ноября 2018, 15:58
"Обращайтесь к Семочко": Разведка не говорит, сколько заработал скандальный руководитель 14 ноября 2018, 12:57
Замглавы СБУ снова проиграл суд Шабунину за пост в Facebook 13 ноября 2018, 13:07
Все новости
Главные новости
АМКУ закроет расследование о монополизме холдинга Ахметова — глава ДТЭК
В Украине будут судить чиновника российской армии
Минобороны дало квартиру осужденному за катастрофу Ил-76 генералу
СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании
Все новости
еда

Какой должна быть пища в течение жизни, чтобы на старости путешествовать

18+

6 странных секс-фантазий клиентов, которые поразили секс-работниц

Поиск по сайту
Архив
Весь архів