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За расследование об имуществе и паспортах Семочко тянет журналистов в суд

Среда, 14 ноября 2018, 16:24

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд на авторов расследования об имуществе и российских паспортах его семьи.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Как свидетельствует информация на государственном портале Судебная власть, слушаться дело будет в Голосеевском райсуде Киева. Судьей, согласно автораспределению, назначена Александра Колдина.

Семочко подал иск к автору расследования "Разведка по почкам" Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші Гроші" Денису Бигусу, а также ЧАО "ТРК Люкс" - то есть 24 каналу, который транслировал программу.

Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации. Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть – пока неизвестно, отмечают журналисты.

По мнению юристов проекта Bihus.Info, иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов, поскольку сейчас информация, изложенная в журналистском расследовании, проверяется в рамках двух уголовных производств – НАБУ и СБУ.

Семочко подал иск к журналистам, не дождавшись результатов официальных расследований этих органов.

Как сообщалось, в расследовании программы "Наші Гроші" рассказывалось о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглавы Службы внешней разведки Сергее Семочко.

В частности речь шла о том, как Семочко, во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупку лекарств для диализа, что повлекло остановку закупок и недостаток препаратов.

Журналистам, несмотря на засекреченную декларацию, удалось также вычислить семью чиновника и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три имения в Козине общей стоимостью около 8 млн долл., что не коррелирует с официальными доходами семьи.

Кроме того, оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.

После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производство по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ соответственно – по подозрению в возможной госизмене.

Темы: СБУСМИскандалсуд
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