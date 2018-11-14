Київська прокуратура спільно з поліцією викрила вандалів, які 31 липня зупинили електричку між станціями "Сирець" та "Вишгородська", розмалювали вагони та закидали людей камінням.

Про це 14 листопада повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Зазначається, що злочинцями виявилися 20-24-річні мешканці Києва.

За результатами проведення 7 обшуків за місцем проживання вандалів виявлено та вилучено балаклави, балони з фарбою, запчастини від електрички, речовини, схожі на наркотичні засоби, рукавички, відеокамери та інші речові докази.

Наразі трьом особам вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням предметів заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочину.

31 липня у Києві молодики зупинили міський електропоїзд між станціям "Сирець" і "Вишгородська", розмалювали вагони й закидали камінням машиніста.

Вандали протримали електричку між станціями майже півгодини. Крім того, коли пасажири почали робити хуліганам зауваження, в них полетіли каміння та був застосований сльозогінний газ.