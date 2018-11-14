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Разоблачили вандалов, которые остановили электричку и забросали людей камнями

Среда, 14 ноября 2018, 17:01

Киевская прокуратура совместно с полицией разоблачила вандалов, которые 31 июля остановили электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Отмечается, что преступниками оказались 20-24-летние жители Киева.

 

По результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружено и изъято балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства.

Сейчас трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений).

 

Правоохранители устанавливают других участников преступления. 

 

31 июля в Киеве молодчики остановили городской электропоезд между станциям "Сырец" и "Вышгородская", разрисовали вагоны и забросали камнями машиниста. 

 

Вандалы продержали электричку между станциями около получаса.

Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечания, в них полетели камни, и был применен слезоточивый газ.

 

Один человек получил травмы.

Украинская правда

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Темы: Киевская область
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