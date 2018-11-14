На автотрасі "Київ-Чоп" у наслідок ДТП загинув Чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

Про це у середу повідомляє поліція Рівненської області.

Вказується, що на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля "Citroen", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області.

В поліції повідомили, що у салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів: батько водія, 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми несумісні з життям.

Згідно з інформацією видання UA-Football, 33-річний спортсмен – Андрій Пушкар.

Видання radiotrek.rv повідомляє, що в наслідок ДТП постраждав 26-річний спортсмен з Рівненщини Олег Жох.

Його доставили до лікарні. Цю інформацію виданню підтвердив речник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук.