Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДТП під Рівним загинув чемпіон світу з армреслінгу

Середа, 14 листопада 2018, 17:17
Андрій Пушкар

На автотрасі "Київ-Чоп" унаслідок ДТП загинув Чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

Про це в середу повідомляє поліція Рівненської області.

Вказується, що на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля "Citroen", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області.

 
 

В поліції повідомили, що у салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів: батько водія, 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми несумісні з життям.

Згідно з інформацією видання UA-Football, 33-річний спортсмен – Андрій Пушкар.

 
 

Видання radiotrek.rv повідомляє, що внаслідок ДТП постраждав 26-річний спортсмен з Рівненщини Олег Жох.

Його доставили до лікарні. Цю інформацію виданню підтвердив речник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: