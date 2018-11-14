В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армреслингу

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Среда, 14 ноября 2018, 18:17

На автотрассе "Киев-Чоп" в результате ДТП погиб Чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкар.

Об этом в среду сообщает полиция Ровенской области.

Указывается, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля "Citroen", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

 
 

В полиции сообщили, что в салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины.

Они получили травмы несовместимые с жизнью.

 
 

Согласно информации издания UA-Football, 33-летний спортсмен - Андрей Пушкар.

Издание radiotrek.rv сообщает, что в результате ДТП пострадал 26-летний спортсмен из Ровенской области Олег Жох.

Его доставили в больницу. Эту информацию изданию подтвердил представитель отдела коммуникации Нацполиции области Антон Крук.

Темы: ДТП спорт
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