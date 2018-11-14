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В Росії школярі запустили челлендж - пишуть на дошці "Путін – крадій"

Середа, 14 листопада 2018, 17:33
В Росії школярі запустили челлендж - пишуть на дошці Путін – крадій

Російські школярі і студенти влаштували челлендж після новини з Красноярського краю, де вчитель лаяла десятикласників за фразу "Путін - крадій", яку підлітки написали на дошці.

Про це повідомляє російське видання "Сноб".

Челлендж почався в групі "Сталінгулаг" з фотографії з четвертої школи Гусиноозерська в Бурятії. На момент публікації новини, під постом вже більше 2 тисяч лайків, 59 перепостів та 37 тисяч переглядів.

У коментарях виклик прийняли учні з Красноярська, Нижнього Новгорода, Краснодара. Красноярський школяр, наприклад, вирішив пожартувати, написавши "Путін - крадій" в рішенні фізичної задачі.

Поштовхом для акції послужив інцидент, що стався 12 листопада в одній зі шкіл селища Тайожний в РФ. Учень написав на дошці "Путін – крадій". Через це вчитель історії і суспільствознавства Євдокія Семенівна Ковальова насварила підлітків: погрожувала поліцією, охоронцями Путіна і згадувала часи, коли за подібний вчинок могли розстріляти.

 
 
 

Теми: ПутінРосія
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