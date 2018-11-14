В России школьники запустили челлендж — пишут на доске "Путин вор"

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Среда, 14 ноября 2018, 18:33

Российские школьники и студенты устроили челлендж после новости из Красноярского края, где учитель отчитала десятиклассников за фразу "Путин — вор" на доске.

Об этом пишет российское издание "Сноб".

Челлендж начался в группе "Сталингулаг" с фотографии из четвертой школы Гусиноозерска в Бурятии. На момент публикации новости, у поста уже более 2 тысяч лайков, 59 перепостов и 37 тысяч просмотров.

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара. Красноярский школьник, например, решил пошутить, написав "Путин — вор" в решении физической задачи.

Толчком для акции послужил инцидент, произошедший 12 ноября в одной из школ поселка Таежный в РФ. Ученик написал на доске "Путин — вор". Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный поступок могли расстрелять.

 

 

 

Темы: Путин Росcия
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