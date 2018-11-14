Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России школьники запустили челлендж — пишут на доске "Путин вор"

Среда, 14 ноября 2018, 17:33
В России школьники запустили челлендж — пишут на доске Путин вор

Российские школьники и студенты устроили челлендж после новости из Красноярского края, где учитель отчитала десятиклассников за фразу "Путин — вор" на доске.

Об этом пишет российское издание "Сноб".

Челлендж начался в группе "Сталингулаг" с фотографии из четвертой школы Гусиноозерска в Бурятии. На момент публикации новости, у поста уже более 2 тысяч лайков, 59 перепостов и 37 тысяч просмотров.

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара. Красноярский школьник, например, решил пошутить, написав "Путин — вор" в решении физической задачи.

Толчком для акции послужил инцидент, произошедший 12 ноября в одной из школ поселка Таежный в РФ. Ученик написал на доске "Путин — вор". Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный поступок могли расстрелять.

 

 

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
Путин
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Пригожин и "Вагнер" до сих пор имеют полную свободу в РФ – американские аналитики
Эрдоган ждет у себя Путина в августе
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: