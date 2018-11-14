До суду направили справу колишніх "беркутівців", що досі служать у поліції

Управління спеціальних розслідувань генпрокуратури направило до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників київського спецпідрозділу міліції "Беркут", котрим інкримінують перевищення влади, службове підроблення та незаконні затримання активістів Євромайдану в столиці у 2013 році.

Про це повідомляє прес-служба управління.

Обвинувачені є чинними співробітниками Національної поліції.

За даними слідства, "беркутівці" 30 листопада 2013 року склали і передали співробітникам міліції завідомо неправдиві документи про затримання учасників мирної акції протесту.

Дії "беркутівців" прокуратура кваліфікувала за ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 365 (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу з застосуванням насильства), ст. 340 (незаконне перешкоджання мирним зборам) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

1 жовтня ГПУ повідомила про підозру екс-"Беркутівцю, якого підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів; перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За вказаним епізодом подій 30.11.2013 наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чотирьом колишнім міліціонерам столичного полку "Беркут".